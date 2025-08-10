La décimo primera fecha del torneo Regional NEA de rugby que se jugó este sábado dejó como saldo la clasificación de Aranduroga a los cuartos de final, el regreso de Taragüy al triunfo y la derrota de San Patricio, en tanto que CURNE cedió su invicto en Asunción y CAPRI sumó otro triunfo como local en Villa Cabello.
La 12° fecha se jugará recién el 30 de agosto y CAPRI volverá a jugar en Misiones, recibiendo a Aranduroga.
En su estadio, Aranduroga le ganó de manera ajustada a Regatas Resistencia 16 a 10 para asegurarse un lugar los cuartos de final.
Por su parte, Taragüy no tuvo problemas para superar a Aguará de Formosa 60 a 17 y dio otro paso clave camino al pasaje directo a las semifinales.
El partido que se jugó en cancha de San Patricio, le permitió al Cuervo volver al triunfo después de lo que fue su derrota en Asunción hace una semana.
Mientras que en un duelo directo por llegar a los cuartos de final, San Patricio como local cayó frente a CURDA de Asunción 29 a 17.
La nota del sábado, la dio San José de Asunción que gracias a un gran segundo tiempo, venció a CURNE en Resistencia 34 a 24.
El equipo universitario, que quedó sin invicto, ganaba al finalizar el primer tiempo 21 a 7, sin embargo experimentó un gran bajón en el complemento.
Por su parte, CAPRI le ganó en Posadas a Sixty 29 a 26.
La fecha 12 recién se jugará el sábado 30 de agosto y los partidos programados son CURDA – Aguará, Sixty – San Patricio, CAPRI – Aranduroga, Regatas – San José y CURNE – Taragüy, este partido podría adelantarse dado que el equipo universitario debe jugar por el Torneo del Interior esa misma jornada.
Fuente: El Litoral.
Comentarios recientes