Brown lo dio vuelta ante Tuyutí

Jorge Gibson Brown cerró con una victoria la fase de grupos del torneo Provincial 2025 de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu), tras imponerse a Tuyutí de Apóstoles, por 3 a 2, en la tarde de este sábado.
Exequiel Sanabria, Alexis Maslovski y Andrés Escobar, en tiempo agregado, marcaron los goles del local mientras que Fabián Cardozo y Daniel Bareiro señalaron los de Tuyutí.
Los dirigidos por Matías Suirezs debieron remontar el partido en el estadio »Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza. Y es que lo perdían por 2-1, pero lograron darlo vuelta y se llevaron tres puntos con los que clausuraron la etapa clasificatoria.
Con ese resultado, el Verdirrojo posadeño ratificó la primera posición de la Zona 1 Región Sur con 13 puntos, mientras que el Aurinegro apostoleño terminó segundo, con nueve unidades. Los dos equipos ya están clasificados a la fase final.
El grueso de la sexta y última fecha de la etapa inicial se jugará este domingo con una decena de partidos en distintos puntos de la provincia. En ese programa, se destacan los partidos entre el ya clasificado Guaraní frente a Olimpia y Rosamonte ante 1° de Mayo. Y es que salvo La Franja, los otros tres equipos se juegan el pase en la Zona 2 Sur.
Además, por la Región Norte, otro duelo atrapante será el que sostendrán San Martín de Wanda y Central Iguazú, que pelean por la segunda posición de la Zona 6. Entre otros, también buscarán la clasificación clubes como Atlético Garuhapé (Zona 4) y Puerto Argentino de San Pedro (Zona 5).
Así se juega…
• 15.30: Libertad (El Soberbio) vs. Atl. Posadas (zona 1).
• 15.30: Guaraní (Posadas) vs. Olimpia/SA (Oberá) (zona 2).
• 15.30: Rosamonte (Apóstoles) vs. 1º de Mayo (Posadas) (zona 2).
• 15.30: Timbó (J. América) vs. Social El Soberbio (zona 3).
• 15.30: River (Santa Rita) vs. La Cantera (Posadas) (zona 3).
• 15.30: Atl. Garuhapé vs. Ex Alumnos 185 (Oberá) (zona 4).
• 15.30: Sol de Mayo (C. Liebig) vs. Dep. Jardín América (zona 4).
• 15.30: 8 de Mayo (Iguazú) vs. Nacional (Pto. Piray) (zona 6).
• 15.30: San Martín (Wanda) vs. Central Iguazú (zona 6).
• 17.30: Luz y Fuerza (Iguazú) vs. Pto. Argentino (S. Pedro) (zona 5).
Fuente: Primera Edición.
