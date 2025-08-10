Federal A: Bartolomé Mitre no pudo con Sportivo Las Parejas

El conjunto santafesino fue más en la parte inicial, pero le faltaba la puntada final para romper el cero en Rocamora, hasta que a los 23’, Nicolás Herranz se anticipó a todos y, de cabeza, marcó el 1-0 para los visitantes, tras un córner de Segovia desde la derecha.
El tanto de la visita fue un golpe duro para Mitre, que ya venía incómodo en el juego. El Auriazul no encontró la manera de tener la pelota y, mucho menos, de molestar al conjunto santafesino, que se aferró al 1-0 para irse tranquilo al descanso.
Pico Salinas tomó nota de la falta de fútbol de su equipo y en el arranque del complemento metió tres cambios. Sacó a Barrientos, Dilan González y Emanuel Mercado para darle lugar a Elías Medeiro, Catriel Weyreuter y Axel Brizuela para tener más la pelota y ser protagonista.
Le dio resultado. Mitre se adelantó en el campo de juego, intentó más, pero le faltó calma en los últimos metros para llegar con claridad al arco de Sportivo Las Parejas.
El Auriazul empezó a inclinar la cancha, estuvo más tiempo en campo rival, pero se desdibujó por la falta de ideas. El ingreso de Brizuela le dio dinámica al ataque y liberó a Sarza, aunque los santafesinos se cerraron bien atrás y, con el correr de los minutos, empezaron a defender cada vez más cerca de Rébora.
Sobre el final, Mitre tuvo un par de oportunidades de igualar con un par de centros, pero los cabezazos de Richard Rodríguez y Brizuela se fueron por arriba del travesaño.
El auriazul sufrió su primera derrota en la Reválida, pero se mantiene en zona de clasificación para la siguiente fase. En la próxima fecha, Mitre visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Síntesis
BARTOLOMÉ MITRE 0 – SPORTIVO LAS PAREJAS 1
Mitre: Guillermo Bachke, Gastón Giraudo, Matías Barrientos, Richard Rodríguez, Jorge Velazco, Iván Esquivel, Dilan González, Gonzalo Melgarejo, Kevin Sarza, Ignacio Valsangiácomo y Emanuel Mercado. DT: Miguel Salinas.
Cambios 45’ Elías Medeiro por Barrientos, Catriel Wyreuter por Mercado y Axel Brizuela por González; 84’ Gonzalo Giménez por Melgarejo.
Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora, Julián Taverna, Agustín Arcando, Nicolás Herranz, Juan Albertinazzi, Aaron Martínez, Marcos Pérez, Agustín Martínez, Lionel Segovia, Lucas Núñez y Nahuel Blanco. DT: Maximiliano Barbero.
Cambios 63’ Joel Piccinini por Núñez y Thomas Oliveri por Blanco; 76’ Lautaro Gayoso por Segovia,
Gol: 23′ Herranz (SLP).
Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero).
Estadio: Ernesto «Tito» Cucchiaroni.
Fuente: El Territorio.
