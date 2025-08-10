Guaraní imparable en el Provincial

Guaraní imparable en el ProvincialGuaraní Antonio Franco siguió con la seguidilla de victorias y este domingo superó 4 a 2 a Olimpia/San Antonio de Oberá, en el marco de la 6° fecha de la zona 2 del Provincial de la FeMiFu.
Abrió la cuenta Cristian Rodríguez para Olimpia, sobre los 17′ y así terminó la primera etapa.
En el complemento, igualó a los 4′ Gonzalo Cardozo, pero otra vez Rodríguez adelantó a los obereños sobre la media hora.
Cerca del final, Alan Almirón lo empató y enseguida Emanuel Báez puso el tercero. En tiempo agregado, nuevamente Alan Almirón marcó el cuarto para Guaraní.

