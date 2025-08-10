Guaraní Antonio Franco siguió con la seguidilla de victorias y este domingo superó 4 a 2 a Olimpia/San Antonio de Oberá, en el marco de la 6° fecha de la zona 2 del Provincial de la FeMiFu.
Abrió la cuenta Cristian Rodríguez para Olimpia, sobre los 17′ y así terminó la primera etapa.
En el complemento, igualó a los 4′ Gonzalo Cardozo, pero otra vez Rodríguez adelantó a los obereños sobre la media hora.
Cerca del final, Alan Almirón lo empató y enseguida Emanuel Báez puso el tercero. En tiempo agregado, nuevamente Alan Almirón marcó el cuarto para Guaraní.
Guaraní imparable en el Provincial
Guaraní Antonio Franco siguió con la seguidilla de victorias y este domingo superó 4 a 2 a Olimpia/San Antonio de Oberá, en el marco de la 6° fecha de la zona 2 del Provincial de la FeMiFu.
Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/08/10/guarani-sigue-imparable-en-el-provincial/
Comentarios recientes