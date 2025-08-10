Jornada positiva para Tacurú en Corrientes

Con 42 jugadores y una delegación de entrenadores, dirigentes y padres, Tacurú participó del encuentro juvenil organizado por Taraguy Rugby Club en Corrientes.
Las divisiones M13 y M14 sumaron triunfos, frente a equipos de la región y de otras provincias. La experiencia sirvió como preparación para las próximas giras a Buenos Aires y Paraguay.
El sol correntino fue testigo de una verdadera fiesta del rugby juvenil. El club Tacurú de Posadas viajó con un nutrido contingente de 42 jugadores y 10 adultos entre cuerpo técnico, mánager y padres acompañantes para participar del encuentro organizado por Taraguy Rugby Club, en la ciudad de Corrientes, que reunió a equipos de toda la región y también de otras provincias.
La jornada comenzó temprano, con las categorías infantiles disputando partidos. Ya por la tarde, fue el turno de las divisiones M13 y M14, que se midieron con rivales de jerarquía y propuestas de juego variadas.
La M13 debutó con un triunfo ajustado ante Tigres de Salta por 19-12, demostrando buen manejo de la pelota y actitud en defensa. Luego, se toparon con dos duros compromisos, ante el local Taraguy, que se impuso 26-7, y contra Regatas de Corrientes, que ganó 12-7 en un cierre parejo y emocionante.
Por su parte, la M14 tuvo un arranque contundente al vencer 22-5 a Pay Ubre de Mercedes. La confianza siguió en alza con un 19-10 frente a Taraguy, pero el último partido perdió 10-0 ante Regatas.
El viaje sirvió como preparación para compromisos de mayor envergadura que se vienen en el calendario anual, en septiembre próximo, como la tradicional gira al San Isidro Club (SIC), en Buenos Aires, y en octubre, la visita internacional a San José de Asunción, Paraguay.
Fuente: El Territorio.
