La Maratón Posadas volvió a convocar a toda la región

Después de un destacado recorrido por la zona céntrica de la ciudad y la propia Costanera, cerca del mediodía se dio inicio a la esperada premiación, ya con el sol como aliado.
La costumbre de compartir momentos se evidenció en cada uno de los grupos que formaron parte de esta fiesta, con mate en mano y hasta mascotas. Un ambiente familiar que ya es una sana costumbre en esta maratón.
La categoría más exigente, la de 42 kilómetros, quedó en manos del entrerriano Francisco Bocanegra con un tiempo de 2h37m45s; poco más de dos minutos que el misionero y defensor del título hasta ese momento, Aníbal «Kenia» Andrade (2:39:59).
En damas se impuso Luciana Elizabeth Castro con 3h32m40s. María Elena Rodríguez fue segunda (3:44:52).
Por otra parte, la 21K fue para el obereño por adopción y «recordman» Agustín Da Silva (1:09:44), mientras que Yamila Machada -de Puerto Iguazú- se impuso en la rama femenina con 1:29:33.
Finalmente en los 10 kilómetros ganaron Nicolás Solís y Marlene Ruiz Díaz; y en la 5K festejaron Facundo Garibaldi y Leila Lang.
Una jornada de muchas historias y relatos, fiel reflejo del espíritu running que volvió a darse cita en esta parte del mundo.
