Sarmiento sueña con los play-offs

Sarmiento de Resistencia se adueñó del partido en el estadio «Centenario» y superó por 2 a 1 a Ben Hur de Rafaela por la 4ª fecha de la Reválida zona B.
Carlos Arriola y Hernán González marcaron para Sarmiento en el primer tiempo, mientras que Leandro Sola descontó sobre el final para Ben Hur.
En el cierre, Diego González se fue lesionado por un fuerte golpe en la cara y Parera debió ponerse la de arquero, ya que el equipo no tenía más cambios.
El partido
Comienzo muy encomendado, porque a los 35 segundos de juego Montenegro comandó una contra letal, se la dejó a Niz, que tiró el centro y, por detrás, apareció Carlos Arriola para ponerla contra el palo izquierdo de Astrada. 1-0 Sarmiento en el arranque.
El equipo de Marioni se acomodó con el gol y manejó los hilos del partido, con un Ben Hur que no conectaba y dependía mucho de lo que podía generar Jiménez.
Sarmiento era protagonista, lo atacaba con velocidad y así llegó al segundo. Niz la cambió de frente para Arriola, este ganó en velocidad y sacó un centro que Hernán González conectó de cabeza y marcó el gol. 2-0 a los 39’.
El “Deca” no se conformó y tuvo una más, cuando Berlo cabeceó solo y con todo el arco a su merced, luego de un gran contraataque, pero el balón besó el caño derecho y se fue afuera.
Así, se fueron al descanso 2-0 a favor del “Deca”.
Ya en el complemento, se vio un partido diferente al del primer tiempo. Sarmiento replegó líneas y salió a tener el balón, haciendo efecto el ingreso de Pablo Martínez para reforzar la mitad de la cancha.
Ben Hur atacó más y buscó, pero casi sin peligro para el arco de González, que siempre estuvo seguro.
Marioni mandó a Meza y Ayala a la cancha para empezar a cerrar el encuentro y aguantar el cero en el arco, algo que le sirvió porque cubrió los espacios que los rafaelinos atacaban.
Ya sobre el final, el arquero González chocó con un jugador de Ben Hur y debió salir en ambulancia por un golpe en la cabeza; en su lugar debió ingresar Parera, ya que el equipo no tenía más cambios.
Producto de eso, los rafaelinos metieron la pelota en el área y, de cabeza, Leandro Sola descontó a los 57’.
Sufriendo y con dientes apretados y sin tiempo para más, Agli pitó el final y el “Deca” triunfó.
Fue victoria sufrida sobre el final de Sarmiento por 2-1 en el Centenario. El equipo chaqueño queda cada vez más cerca de salvar el descenso y escala posiciones pensando en los play-off.
Síntesis
SARMIENTO 2 – BEN HUR 1
Sarmiento: Diego González; Rodrigo López Alba, Brian Berlo y Santiago Piccioni; Leonel Niz, Rodrigo Montenegro, Tomás Bacas y Carlos Arriola; Gonzalo González; Max Pared y Hernán González. DT: Roberto Marioni.
Ben Hur: Matías Astrada, Lucio Urquía, Luciano Cura, Facundo Jofre y Martín Alemandi; Juan Bessone, Leandro Sola, Sebastián Jiménez y Juan Cruz Giacone; Joaquín Molina y Francisco García. DT: Adrián Gorostidi.
Goles: 35″ Carlos Arriola (S); 39′ Hernán González (S) y 102′ Leandro Sola (B).
Cambios: 54′ Sebastián Parera por Hernán González (S), 61′ Leandro Doello por Juan Bessone (B), 72′ Pablo Martínez y Enzo Vargas por Rodrigo Montenegro y Max Pared (S), David Quinteros por Joaquín Molina (B), 85′ Matías Ayala y Daniel Meza por Gonzalo González y Carlos Arriola (S).
Árbitro: Mariano Agli.
Asistentes: Víctor Aguirre y Sergio Pérez.
Cuarto: Franco Rioja.
Cancha: Estadio Centenario.
Fuente: Entretiempo.
