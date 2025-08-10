Se corre la 4ª edición de la esperada Maratón Posadas

La 4ª edición de la Maratón Posadas tiene este domingo una cita con los más de 1.450 running de toda la región y alrededores.
Desde las 6.30 comienza la actividad en el Parque La Cantera “La Cascada” de la Costanera capitalina con el inicio de la prueba más exigente, la de 42 kilómetros. A las 7.30, en tanto, es el turno de la largada 21K, 10K y 5K.
Como es costumbre, el circuito recorrerá toda la zona céntrica de una ciudad que se preparó para la ocasión. De hecho ayer se disputó la «Maratón Kids» en las inmediaciones del polideportivo Ernesto «Finito» Gehrmann, que también emplazó una Expo Maratón con emprendedores.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes