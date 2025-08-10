Se corre la 4ª edición de la esperada Maratón Posadas

Bartolomé Mitre estuvo cerca de festejar en casa, pero sobre el final Sol de América llegó a la igualdad en el estadio Tito Cucchiaroni de Rocamora. Fue 1 a 1 entre el Auriazul y el conjunto formoseño, por la fecha 17 de la zona D del torneo Federal A. Ignacio Valsangiácomo, a los 5’ y de cabeza, abrió rápidamente la cuenta para los posadeños y parecía que los locales comandarían las acciones, pero nada de eso sucedió. Después del golpe, Sol tomó el control de la pelota y del juego, aunque no pudo llegar con claridad al arco defendido por Guillermo Bachke.