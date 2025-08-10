Se definen los últimos lugares para los octavos de final del Provincial

Se cerrará este domingo la fase de grupos del torneo Provincial y restan definirse cinco lugares para los octavos de final.
Para la siguiente etapa del certamen, los equipos se dividirán en grupo Sur y grupo Norte. El grupo Sur estará integrado por los clasificados de las zonas 1, 2 y 3, mientras que el grupo Norte estará conformado por los equipos que avancen de las zonas 4, 5 y 6.
En el grupo Sur, ya tienen su pasaje asegurado Brown y Tuyutí, que ayer se enfrentron en Posadas y fue triunfo 3 a 2 del Verdirrojo, por la zona 1.
Atlético Posadas deberá ganarle a Libertad en El Soberbio, cuando se midan desde las 15.30, y esperar a lo que suceda en la zona 2, en la que solamente está clasificado Guaraní.
La Franja recibirá en Villa Sarita a Olimpia/San Antonio desde las 15.30 y al mismo tiempo jugarán Rosamonte y 1° de Mayo en Apóstoles. Todos tienen chances de clasificar.
La zona 3 tiene a todos sus clasificados, pero resta saber en qué posiciones.
El líder La Cantera visitará a River en Santa Rita a partir de las 15.30, mientras que Timbó será local ante El Soberbio, el único eliminado del grupo. En el grupo Sur habrá cuatro equipos que pelearán por dos lugares.
El grupo Norte tiene cinco clasificados y tres lugares por resolver.
En la zona 4, Ex Alumnos 185 de Oberá y Jardín América ya sacaron pasaje.
Los obereños visitarán a Atlético Garuhapé, que debe ganar para pelear por la clasifición, mientras que Jardín América irá ante Sol de Mayo, ya eliminado. Ambos partidos comenzarán a las 15.30.
9 de Julio ya jugó su partido de la 6° fecha y goleó 5-2 a Atti, por lo que esperará al duelo de las 17.30 entre Luz y Fuerza y Puerto Argentino para saber en qué posición termina.
En cambio, en la zona 6, Nacional ya tiene el pasaje a octavos y visitará al eliminado 8 de Mayo desde las 15.30. A la misma hora, pero en Wanda, San Martín y Central Iguazú jugarán un partido clave por la clasificación a la siguiente fase.
Fuente: El Territorio.
