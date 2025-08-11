Comenzaron los Panamericanos Junior con una alegría montecarlense

Finalmente los Juegos Panamericanos Junior ya se viven a pleno en Asunción y este domingo se disputó el primer día de competencia con la concreción de una alegría misionera. Se trata de la montecarlense Mara López, quien llevando el dorsal cinco de la selección argentina de handball, despachó junto al equipo a su par Cuba por 47-20 para subirse en lo alto del grupo A.
Anoche se encendió la llama con la ceremonia inaugural de un evento que se extenderá oficialmente hasta el próximo 23 de agosto reuniendo a atletas de 12 a 22 años de los 41 comités olímpicos nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), totalizando 28 deportes y 43 disciplinas de las más vistosas.
Aunque sin dudas que los Juegos Panamericanos Junior se enmarcan como la piedra fundacional de la preparación de los deportistas para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (2026) y el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.
En esta oportunidad Misiones se hace presente con seis representantes: Paula Rivero (squash), Marcos González (beach vóley), Camila Amarilla (lucha), Mara López (handball), Agustina Ibáñez y Ruth Velázquez (ambas en rugby femenino).
Y la primera en saltar a la pista fue la montecarlense Mara con el equipo argentino de handball. Fue esta mañana y ‘La Garrita’ no tuvo mayores desafíos para vencer a Cuba y comenzar de la mejor manera su defensa del oro. En la continuidad, mañana 11.30 enfrentará a México para luego cerrar con Brasil un día más tarde.
“Estos Juegos son mi primer objetivo del año. Tenemos que enfocarnos en el torneo y medir nuestro presente contra equipos con mucho nivel”, dijo Mara en la previa y hoy anotó dos tantos.
El turno de Paula
Mañana, en tanto, llegará el estreno de la posadeña Rivero (19) en el squash categoría individual femenino; su rival será la centroamericana Sumairaa Ebrahim Suleman en la segunda ronda y de avanzar tendrá que jugar por los cuartos a las 14:00 y semifinales a las 20:00. Es decir que de no mediar mayores sorpresas, la oriunda de Posadas tendrá una jornada agitada.
Más adelante Rivero también formará parte del doble mixto y por equipo. Su pareja será el marplatense Segundo Portabales.
Las otras cartas
El rugby 7 femenino tendrá acción precisamente el 16 de agosto. En el combinado de las mini Yaguaretés estarán Ibáñez y Velázquez, dos pilares de las concentraciones que se hacen habitualmente en Casa Puma.
Finalmente la joyita Marcos González debutará en el beach el 18 haciendo dupla con el neuquino Fausto Inostroza, y la luchadora Camila Amarilla saldrá al tatami guaraní entre el 20 y 22 de agosto.
Fuente: El Terrritorio.
