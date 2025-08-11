Crucero del Norte contra las cuerdas

Crucero del Norte contra las cuerdasCrucero alcanzó el sábado, ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, la alarmante cifra de 15 partidos sin ganar, una racha que podría ser de las peores de su historia. Y es preocupante porque para aspirar a mantener la categoría necesita muchos triunfos y a lo largo del certamen solo pudo ganar en dos ocasiones: Atlético de Rafaela y Juventud Antoniana.
Mientras Bartolomé Mitre ya conservó la categoría y aspira a conservar un lugar entre los cinco mejores de la Reválida B, el Colectivero tambalea y deberá ganar todos los partidos que le restan disputar para tener alguna chance de salvarse del descenso.

Con la misma cantidad de partidos, Crucero está a 9 puntos de Boca Unidos y a 11 de Sol de América, rivales con los cuales comparte la misma división de puntos, a los efectos de la tabla de promedios.

Faltan cinco fechas y el Colectivero deberá jugar con Ben Hur, en Rafaela; Boca Unidos, en Garupá; El Linqueño, en la provincia de Buenos Aires; recibirá a Sarmiento de Resistencia y visitará en la última fecha a Defensores de Belgrano, en Villa Ramallo.

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/08/11/crucero-del-norte-contra-las-cuerdas/

