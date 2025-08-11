David Monte a la selección Sub-15

El misionero David Monte, jugador de las inferiores de San Lorenzo, fue convocado a la Selección Argentina Sub 15 por primera vez y esta semana tendrá sus primeros entrenamientos con la celeste y blanca.
En las últimas horas llegó al Bajo Flores una misiva con la notificación de que David era uno de los tres convocados de la Octava División para iniciar una serie de entrenamientos con el seleccionado Sub 15.
El coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo, decidió convocar al arquero Valentín Céspedes y a los mediocampistas Maximiliano Bravo y al misionero David Monte.
Los entrenamientos se llevarán a cabo a partir de este lunes y hasta el próximo miércoles en el predio Lionel Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza.
Esta es la primera convocatoria de David desde que llegó a San Lorenzo en 2022 donde se ganó un lugar por sus condiciones técnicas y hoy su talento lo lleva a estar en la mira del seleccionado nacional juvenil.
David nació el 23 de marzo de 2010 en Posadas, y arrancó su carrera futbolística en las inferiores de Guaraní Antonio Franco, luego tuvo un paso por el Real Concordia de Entre Ríos y tras ello se presentó en una prueba en el “Ciclón” donde fue elegido para continuar con su carrera en el club del Bajo Flores. Ahora, se pondrá la celeste y blanca.
