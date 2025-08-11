El motocross convocó a una multitud y fue un éxito en Eldorado

La 5ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputa en el circuito de la familia Gonseski en Eldorado, fue un éxito, por el acompañamiento del público y por las buenas carreras que se dieron.
Más de 7.000 personas se dieron cita para ver al mejor motocross del país, según indicaron desde la organización, y en la MX1, la categoría más importante, se impuso el campeón Argentino Joaquín Poli (Kawasaki), quien se llevó la ovación del público misionero al ver todo su manejo en el Alto Paraná. Lamentablemente el duelo con el campeón brasileño Lucas Dunka no se pudo dar ya que el piloto extranjero tuvo una caída en la primera final y no pudo correr la segunda final.
Segundo en la general quedó Agustín Poli (Kawasaki) y tercero fue José Felipe. En la divisional MX1B, Tomas Hegoburu fue el mejor.
En la MX2, Felipe Quirno Costa fue el vencedor, seguido por Máximo Cáceres y Juan Felipe García. En la divisional MX2B, Israel Bamba fue el mejor. En la MX3, el riojano Darío Arco se llevó las dos finales. Segundo quedó Nicolás Carranza y tercero fue Gustavo Rivero. En la MX3B, David Sona fue el vencedor. En la MX3C se impuso Estanislao Salanueva
Entre las Damas (WMX), la uruguaya Macarena Luzardo (Gas Gas) fue la ganadora, seguida por María Padilla y Candelaria Lima. En la división B, la mendocina Micaela Gallardo se llevó el triunfo, seguida por Yoseline Altamirano y completó el podio la misionera Fernanda Wollenberg.
En la 125cc, León Gómez Courtade se llevó la victoria. Completaron el podio Martín Banchio y tercero fue el obereño Taro Nakatsuka. En esa división fue 8° Valentino Mohr.
La MNX 85cc A, tuvo a Francesco Copetti como dominador, seguido por Enrique Pfister Sosa y Benjamín Juárez. El obereño Gunji Nakatsuka quedó en la 7 posición. En la 85ccB, venció Valentino Coral.
En la MNX 55cc A el ganador fue Lautaro Farina, seguido por el piloto de Puerto Rico Fabricio Borgman y tercero fue Feliciano Senatore. En la MNX 55cc B, venció Tobias Ruarte, seguido por Valentino Bogue y Catalina Rodríguez. En esa categoría la pequeña piloto de Alem Amanda Umfier fue 8° y Mirko Gregochuk llegó 9° en su debut a nivel nacional.
En la MNX 65cc, Tiziano Sepulveda se quedó con la 2° final. Segundo fue Felipe Pfister y tercero llegó Felipe Manzoni.
La fecha fue organizada por la familia Gonseski con el apoyo del Grupo CV, la Municipalidad de Eldorado y Fiscalizado por la CAMOD, que felicitó a los organizadores por el gran trabajo realizado y ya se comprometieron para volver el próximo año con otra fecha del Argentino de Motocross. La próxima fecha, la 6ta del calendario, se disputará en Cañada Rosquín en Santa Fe, el 6 y 7 de septiembre.
Fuente: El Territorio.
