Finales atrapantes y nuevos ganadores en Posadas

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting, fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) dejó un nuevo fin de semana lleno de emociones. La categoría Master corrió con invitados, los pilotos de Cajeros Promocional y Junior Himpa recuperaron la tercera fecha y el sol brilló sobre el kartódromo de Posadas para acompañar una jornada de mucha actividad.
Minutos antes de las 9 se encendieron los motores de la Junior Himpa y Cajeros Promocional para los entrenamientos, y así cumplir de a poco con la actividad correspondiente a la quinta fecha. Luego, en tandas alternadas se fueron corriendo las Series de todas las categorías y la Clasificación de las dos antes mencionadas.
Los primeros en llenar de adrenalina la pista con su final fueron los pilotos titulares de la Master, donde Sebastián Alvez, Germán Hopmeier y Ezequiel Meza pudieron festejar los tres primeros lugares.
Pasado el mediodía continuaron las finales con la Junior 150. El apostoleño Uriel Husulak llegó primero a la bandera a cuadros, escoltado por Dylan Delgado y por Danilo Bruni, en segundo y tercer lugar respectivamente.
La Cadetes dio otro gran espectáculo de los pequeños, donde resultaron ganadores Tadeo Rogaczewski, Franchesco Sartori y Nicolás Huta.
Valentino Silveira volvió a hacer podio en la categoría Escuela y se asegura la continuidad en lo más alto de la tabla. En segundo lugar festejó Luan Panasiuk y finalmente el tercer lugar fue para León Panasiuk. En pista había llegado Diego Broemser pero fue excluido por técnica.
Los pilotos de la Cajeros, que ya habían festejado el día anterior el triunfo de la tercera fecha, volvieron a llevarse los trofeos en la quinta. Fabián Carré, Franco García y Miriam Rojas sumaron los puntos de esta fecha tras llegar «1», «2» y «3».
Renato Longarzo fue el vencedor del apasionante duelo de la Senior. Le siguieron Santiago Possiel y Rodrigo «Piki» Errecaborde.
La siesta posadeña convocaba a la pista a los invitados de la Master que disputaron un «a todo o nada» para sumar puntos a sus titulares. Gastón Dalarda (Bareiro) llegó se llevó la gran victoria, seguido de Damián De Lima (Bogado) y Raúl Lory (Meza).
Los experimentados de la 13 HP Himpa dieron un gran espectáculo. Guillermo Ghiberto se quedó con el primer puesto, Augusto Krzyszycha segundo y Adrián Silveira fue tercero. Silveira había llegado segundo pero fue penalizado con el recargo de un puesto por maniobra peligrosa al karting de Kupski.
La extensa jornada de carreras comenzaba a palpitar el cierre. Con su final a 12 vueltas, Martina Mrakava fue la mejor de las Damas y volvió a sumar. Candela Espíndola y Alejandra Drozinsky completaron el podio.
La encargada de coronar el domingo fue la Junior Himpa, categoría en la que Juan Cruz Fiedler logró su primer podio de la temporada. El segundo puesto fue celebrado con muchísima emoción por Tomas López Vedoya, una de las recientes incorporaciones al certamen, y en tercer lugar llegó Gerónimo Lorenzo.
El próximo compromiso del Misionero de Karting será el fin de semana del 6 y 7 de septiembre con la sexta fecha. La misma será con invitados en la Senior y recuperarán la fecha pendiente las categorías 150 Junior y Master.
Fuente: El Territorio.
