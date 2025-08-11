Los cruces de octavos de final del torneo Provincial

Este domingo se cerró la 6ª fecha del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol y quedó armado el cuadro de octavos de final del certamen.
En la zona 1, Atlético Posadas le ganó 2 a 1 a Libertad en El Soberbio y avanzó de fase, mientras que Brown finalizó 1° en el grupo.
Por su parte, Guaraní derrotó 4 a 2 a Olimpia/San Antonio y fue el mejor de toda la fase de grupos. Rosamonte le ganó 1 a 0 a 1° de Mayo y avanzó de ronda, mientras que en la zona 3 hubo triunfo de Timbó por 2 a 0 ante El Soberbio y empate 2- a entre River de Santa Rita y La Canterita.
En el grupo Sur, Guaraní Antonio Franco se eliminará con River Plate de Santa Rita, La Canterita irá con Atlético Posadas, Timbó se medirá con Tuyutí y Jorge Gibson Brown lo hará con Rosamonte.
Jardín América venció 2 a 1 a Sol de Mayo de Colonia Liebig y aprovechó la goleada 3 a 0 de Atlético Garuhapé ante Ex Alumnos 185 para quedar como líder de la zona 4.
En la zona 5, Luz y Fuerza le ganó 1-0 a Puerto Argentino en Iguazú y fue el puntero. Además, 9 de Julio se clasificó a los octavos.
En la zona 6, hubo empate sin goles entre San Martín de Wanda y Central Iguazú, que se metió en los octavos. Nacional de Puerto Piray le ganó 2-0 a 8 de Mayo en Iguazú y fue el mejor del grupo.
Ahora, los equipos se dividirán en grupo Sur y Norte. El grupo Sur estará integrado por los equipos de las zonas 1, 2 y 3, mientras que el grupo Norte lo jugarán los clasificados de las zonas 4, 5 y 6.
En los octavos del grupo Sur, Guaraní se medirá con River de Santa Rita, La Canterita irá con Atlético Posadas en un duelo de equipos de la capital misionera, mientras que Timbó se medirá con Tuyutí y Jorge Gibson Brown lo hará con Rosamonte.
En el grupo Norte, Luz y Fuerza se enfrentará con Atlético Garuhapé, Jardín América irá ante Puerto Argentino, Nacional de Puerto Piray se verá las caras con 9 de Julio y Ex Alumnos 185 lo hará con Central Iguazú.
Fuente: El Territorio.
