Se completó la fecha y Sarmiento se trepó a la punta

Como Hernán González, Sarmiento se trepó a la cima de la Reválida B (Foto Entretiempo)

Sarmiento (Resistencia) quedó en la cima de la zona Reválida B del torneo Federal A de fútbol tras completarse la 4ª fecha.
Boca Unidos, que venía solo arriba, cayó por 1 a 0 ante El Linqueño y ahora comparte la punta.
El otro que llegó a la cima es Sportivo Las Parejas que le ganó 1 a 0 a Bartolomé Mitre en Posadas.
El sábado a las 15.30 visitará a Boca Unidos, en duelo de líderes.

Roberto Morales

