Cazadores Rojo se subió al podio en el Nacional de mami’s hockey

El equipo representante del club Centro de Cazadores de Posadas se quedó con el tercer puesto de la Copa de Plata en el 35º torneo Nacional de mami’s hockey mayores, disputado del 8 al 10 de agosto en la provincia de San Juan.
El conjunto misionero alcanzó el podio tras imponerse con autoridad por 3 a 0 sobre Santo Domingo de Tandil (Buenos Aires), gracias a los goles de Yolanda Andino, Lucy Llamosas y Any Pianovi.
El certamen, organizado por la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, reunió a 64 equipos de distintos puntos del país, distribuidos en seis sedes simultáneas, y convocó a más de 600 jugadoras.
El plantel Rojo estuvo conformado por Yolanda Andino, Claudia Codaro, Claudia De León, Verónica Figueredo, Alicia León, Lucía Llamosas, Ana Pianovi, Cintia Román, María Soledad Schlie, Mónica Suárez, Claudia Vera, Marta Zaldívar, Paula Machado y Noelia Núñez. El cuerpo técnico lo tuvo a Nicolás Yawny, Facundo Pintos y Bárbara Núñez.
Además de Cazadores Rojo, el club de la avenida 213 también estuvo representado por Cazadoras Blanco, que, aunque no logró resultados positivos, sumó experiencia y rodaje para continuar su desarrollo en el plano nacional.
