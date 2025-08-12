Crucero-Guaraní, la final de Reserva

La Liga Posadeña de Fútbol oficializó el programa de partidos a jugarse esta semana, en el cual sobresale el inicio de la definición del torneo de Reserva.
Este martes, desde las 15.30, Crucero del Norte y Guaraní Antonio Franco se medirán en el estadio del Colectivero, buscando al campeón del torneo Apertura.
Los dueños de casa, dejaron en el camino en semifinales a Candelaria mientras que la Franja superó a Atlético Posadas.
Entre hoy y el jueves también habrá partidos de la Primera B, que así completará la fase regular.
Guaraní se impuso el domingo 4 a 0 ante Atlético Posadas con goles de Marcos Cáceres, Juan Manuel Cuba y Gonzalo «Chano» Cardozo (2).
