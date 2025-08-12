El fútbol misionero de luto: falleció Fermín González

El referente de Bartolomé Mitre falleció esta madrugada a los 65 años. Es recordado por su trabajo dentro y fuera de las canchas.
Se inició futbolísticamente en el Auriazul a los 12 años y defendió otras camisetas como la de Ex Alumnos 185 de Oberá, Timbó de Jardín América y Guaraní Antonio Franco.
Al retirarse asumió las divisiones formativas de Mitre y desde hace años luchaba contra una enfermedad, de hecho en febrero de 2024 se organizó un partido solidario para ayudarlo. El ex ‘7’ de Mitre necesitó una operación a corazón abierto, luego una pancreatitis y, después de todo eso, un ACV.
Fermín superó cada uno de sus problemas de salud, pero en ese momento necesitaba medicación para sus tratamientos y mucha rehabilitación. Esas necesidades impactaron directamente en su bolsillo y la gloria auriazul tuvo que salir a pedir ayuda recibiendo una respuesta solidaria inmediata.
Su despedida se está desarrollando en la Sala Fénix de Paraíso de Paz, ubicado en avenida Santa Catalina 3776, hasta las 14.30.
Fuente: El Territorio.
