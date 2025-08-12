El fútbol misionero llora la partida de «Pepe» Trova

Falleció este lunes en Posadas José Miguel Angel Trova, más conocido como «Pepe». Jugó en varios clubes de la provincia, pero está directamente identificado al Globo del barrio Rocamora, club que presidió. Además fundó la Asociación de Exfutbolistas de Misiones.
«Pepe» Trova nació un 2 de octubre de 1945, el fútbol fue una parte importante de su vida, tanto como su espíritu solidario que lo impulsó en numerosas acciones de ayuda al prójimo. Entre otros clubes de la región, jugó en Olimpia, Independiente, Huracán, Racing, Candelaria, Estrella del Norte de San José, Colonia de Cerro Azul (donde además fue técnico y campeón), recordó el periodista Carlos García Coni, durante su programa Fórmula Tuerca y Todos los Deportes que se emite por Misiones Online.
Trova integró el seleccionado de la Liga Posadeña, jugó en campeonatos de Veteranos para Obras Sanitarias, Judiciales, Bajada Vieja entre otros y el 14 de febrero del 2004 fundó la Asociación de Exfutbolistas de Misiones.
Trajo a Posadas a grandes del fútbol argentino, entre ellos a don Pedro Dellacha (foto) que participó de una reunión en la Mutual de Luz y Fuerza. Aficionado al turf, tuvo en El Trovador, a su quinta y sus caballos. Fue presidente del club con el que siempre se identificó, Huracán y tenía su taller mecánico en la avenida Francisco De Haro casi Trincheras de San José.
Fuente: MOL.
