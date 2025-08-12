Finales provinciales de tenis de mesa

El programa Juegos Deportivos Misioneros comenzó a desplegar las finales provinciales en la modalidad juveniles, exactamente para las disciplinas con instancia provincial directa. En ese sentido, el tenis de mesa abrió el cronograma de competencias el pasado sábado en Leandro N. Alem.
En el polideportivo «Ricardo Balbín» hubo mucho juego e integración entre jóvenes de Montecarlo, Puerto Rico, Campo Grande, Oberá, Garupá y Alem, quienes compitieron en la categoría Sub-14 (femenino/masculino), en Single, Dobles y por Equipos.
Los resultados de la jornada, que comenzó temprano y terminó promediando la tarde, determinaron a los jugadores destacados en cada género y clasificados para la instancia nacional.
Sub 14 masculino: Rodrigo Isasi (Montecarlo), Bruno Bandeira (Campo Grande), Máximo Báez (Campo Grande); Sub14 femenino: Celeste Vallejos (Montecarlo), Briana Galeano (Puerto Rico) y Jazmín Graeff (Puerto Rico).
La competencia fue llevada adelante en conjunto entre la entidad Tenis de Mesa Alem, la fiscalización de la Federación Misionera de Tenis de Mesa, la municipalidad de Alem y el Ministerio de Deportes de la provincia.
Paralelamente al inicio de la instancia provincial directa, en las cuatro zonas de Misiones continúan desarrollándose las etapas Locales, Departamentales y Zonales de las disciplinas con instancias previas al provincial, que son fútbol 11, futsal, vóley, hockey 7, handball de playa, beach vóley, atletismo y atletismo adaptado.
Los Juegos Deportivos Misioneros están orientados a participantes de 11 a 18 años en las modalidades Juveniles, Adaptados (personas con discapacidad); como así también para Adultos Mayores (a partir de 60 años).
Fuente: El Territorio.
