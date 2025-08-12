Portillo podría debutar en Asunción

El futbolista misionero Juan Carlos Portillo podría volver a la lista de convocados de River antes de lo previsto. Tras recibir la semana pasada el alta médica de una tendinitis en el cuádriceps derecho, el ex Talleres completó este lunes un entrenamiento a la par de sus compañeros y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico.
Si bien la idea inicial era que Portillo reapareciera recién el próximo domingo ante Godoy Cruz, las urgencias defensivas que atraviesa Marcelo Gallardo podrían adelantar su regreso. La baja confirmada de Germán Pezzella y las dudas sobre Paulo Díaz, quien se recupera de una inflamación en la rodilla izquierda, abren la puerta para que el misionero viaje a Asunción y ocupe un lugar en el banco de suplentes frente a Libertad, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Portillo llegó a River como refuerzo polifuncional y, en caso de ser citado, su participación estaría pensada para un ingreso de emergencia. Con un plantel reducido en la zaga central y limitaciones en la lista de la Copa, su presencia sería una alternativa clave para el DT.
El misionero, que ya dejó atrás las molestias físicas, busca aprovechar esta oportunidad para sumar sus primeros minutos en un partido oficial de la Libertadores con la camiseta de River.
Fuente: Olé.
