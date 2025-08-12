Se presentó la 9° edición de la Trilla La Piara y el Enduro Classics Series

El gobernador Hugo Passalacqua acompañó hoy la presentación de la 9° edición de la Trilla de Motociclismo y la 5° fecha del Campeonato Argentino de Enduro Classics Series, denominado “Desafío Misiones” en la explanada del Anfiteatro «Manuel Antonio Ramírez».
El evento que se realizará el fin de semana y tendrá al Complejo Polideportivo «Ricardo Balbín» de Leandro N. Alem, como epicentro. La entrada será libre y gratuita.
La propuesta incluye más de 80 kilómetros de recorrido por la selva misionera, atravesando las localidades de Alem, Almafuerte y Caá Yarí. Se espera la participación de más de mil motos y una ocupación hotelera cercana al 100% en la zona. La organización está a cargo de la Asociación Civil La Piara, con actividades deportivas, recreativas y shows en vivo durante todo el fin de semana.
“El turismo se compone básicamente de dos cuestiones, al menos en la provincia de Misiones. Una es su belleza natural. La otra es su belleza humana: la capacidad humana de trabajo, de hospitalidad, de calidez que tiene el pueblo misionero”, expresó el primer mandatario. En este último aspecto, felicitó el trabajo de la Asociación Civil La Piara y que su inventiva con estos eventos es una muestra del “espíritu misionero”.
“Yo sé lo importante de esta trilla. ¿Pero saben qué es más importante? La voluntad que pone todo ese grupo humano es enorme. Sobre todo, el trabajo de los organizadores en hacer que la gente la pase bien”, resaltó. Puntualmente, destacó que el evento es una fiesta familiar.
Moviliza la economía
En la misma línea, Passalacqua valoró la gestión del intendente Matías Sebely frente al municipio de Leandro N. Alem. En cuanto a la trilla agregó “que no es solamente la economía de Leandro N. Alem la que tiene el impacto positivo de esta movida, ni siquiera la zona, es toda la provincia. Es dinero que se inyecta en la provincia y se traduce en empleo, en bienestar, en que la gente esté un poquito más feliz cada día”.
En coincidencia, el intendente Matías Sebely recalcó que las actividades presentadas movilizan muchísimo la economía local. “Nuestra ciudad es muy motoquera, y la verdad es que eso hace que más de mil participantes tengamos el fin de semana”, declaró.
Además, informó que la Dirección de Turismo confirmó que la capacidad hotelera del municipio se encuentra actualmente en un 90%, mientras que los alojamientos temporales están casi al 100% de ocupación. Por eso, el jefe comunal valoró que, en el contexto económico actual, la articulación entre el sector público y el privado —a través de asociaciones que organizan este tipo de eventos y con el acompañamiento municipal en materia deportiva y de actividades— genera resultados muy positivos para la comunidad.
También, Sebely anunció la entrega a la Asociación Civil La Piara de un bono solidario institucional, impulsado con el objetivo de compartir esfuerzos. Justamente, el municipio emitió este bono con la autorización de IPLyC, para que la entidad organizadora pueda obtener fondos en el contexto económico actual. La entrega consistirá en 200 bonos solidarios institucionales, cuyo 100% de lo recaudado será destinado a la asociación.
Para toda la familia
Mientras, el presidente de Asociación La Piara, Wilson Caneppele comentó que la Trilla La Piara es “un evento que año a año viene creciendo y que nos ayuda mucho en la parte económica y turística de la región. Este año le sumamos la quinta fecha del Classic Series, así que el evento se agranda: vamos a tener a los mejores pilotos del país, dentro de una trilla que combina competencia y travesía.
Asimismo, sostuvo que la iniciativa “va a ayudar mucho a la región en el movimiento turístico, porque son más de mil pilotos los que vamos a tener presentes de diferentes partes del país y también de países vecinos como Brasil y Paraguay”.
Desde la organización, informaron que el evento será de acceso libre y sin costo de entrada.
