Apóstoles recibió el Provincial de ciclismo

El pasado fin de semana se disputó la cuarta fecha del Campeonato Provincial de ciclismo en el circuito Centenario de Apóstoles, organizado por el Club Ciclista Posadas y la asociación misionera.
El correntino Gastón Moya (Goya) se quedó con la categoría Élite, secundado por los posadeños Darío Araujo y Oscar Mingo.

En la Élite II cruzaron la meta en los dos primeros lugares los virasoreños Horacio Díaz y Jeremías Sendra, en tanto que en la Máster B se impuso Sandro Fidiuk, también de la vecina Virasoro, y la Máster C ganó el local Omar Almada.

Finalmente la Máster D y la E premió a los pedales de Norberto Storti (Santo Tomé) y Rubén Mariño (Posadas), respectivamente.

La jornada se llevó sin mayores inconvenientes, aunque quedó empañada por el accidente que sufrió Hugo Ibáñez en la categoría Máster D.

