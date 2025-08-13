David Monte debutó en la Selección

David Monte (15) sigue dando pasos firmes en su sueño de ser futbolista profesional, con un presente sólido y futuro prometedor. El misionero debutó este miércoles con la camiseta de la Selección Argentina Sub 15, en un amistoso ante Argentinos Juniors, en el predio «Lionel Andrés Messi» de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
David nació el 23 de marzo de 2010 en la ciudad de Posadas y desde los 4 años juega al fútbol. Se formó desde muy pequeño en Guaraní Antonio Franco y luego, en 2022 llegó a San Lorenzo.
El volante central diestro se viene destacando en el último tiempo en el Ciclón, lo que le permitió llegar a su primera y merecida citación a la Albiceleste. Y no tardó en debutar.
Esta mañana, el entrenador Adrián Gallará mandó a la cancha y observó atentamente el desempeño del posadeño, que viene ganando lugar para poder ser parte del plantel que dispute la Liga Evolución en Paraguay, del 24 de septiembre al 6 de octubre.
Fuente: El Territorio.
