Mara López cerca de hacer historia

Mara López y la selección argentina de handball se metieron el lunes en las semifinales del torneo que se disputa en Asunción, tras imponerse con autoridad a México por 32-14. Mañana buscarán un lugar en la gran final y, de lograrlo, se asegurarán una medalla.
«La Garrita» había debutado el domingo con una victoria en el inicio del Grupo A y volvió a brillar en el comienzo de la semana para sellar su clasificación. Ante las aztecas, la misionera Mara López aportó un gol, sumando así tres conquistas en lo que va del certamen, luciendo el dorsal número 5.
Ayer, en el cierre de la fase de grupos, llegó la primera derrota albiceleste, nada menos que frente a Brasil, en el clásico sudamericano. El duelo definía al líder de la zona y fue muy parejo, pero las brasileñas terminaron imponiéndose por 21-18. López volvió a sumar minutos en cancha, aunque esta vez no pudo anotar.
“Estos Juegos son mi primer objetivo del año. Tenemos que enfocarnos en el torneo y medir nuestro presente contra equipos con mucho nivel”, había anticipado la jugadora antes del inicio de la competencia.
El rival en semifinales saldrá del grupo B, cuyos partidos se definieron anoche. Argentina volverá a salir a la cancha mañana, a partir de las 20, para ir en busca de la final.
Paula tendrá revancha
El lunes, en tanto, también se produjo el estreno de Paula Rivero (19) en el squash categoría individual femenino, su rival fue la centroamericana Sumairaa Ebrahim Suleman en la segunda ronda y la posadeña no tuvo inconvenientes para ganar el juego por 3-0 con parciales de 11-5, 11-5 y 11-2.
Por la noche, en tanto, no pudo abrochar el pasaje a semis cayendo en cuartos ante la mexicana Mariana Narváez en la cancha 3 del complejo de squash, en la capital guaraní. Fue por un ajustado 3-2, con parciales de 6-11, 2-11, 11-7, 11-6, 8-11.
En la jornada de hoy Rivero también formará parte del doble mixto y por equipo. Su pareja será el marplatense Segundo Portabales.
Los Juegos Panamericanos se extenderán oficialmente hasta el próximo 23 de agosto reuniendo a atletas de 12 a 22 años de los 41 comités olímpicos nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), totalizando 28 deportes y 43 disciplinas de las más vistosas.
En esta oportunidad Misiones se hace presente con seis representantes: Rivero (squash), Marcos González (beach vóley), Camila Amarilla (lucha), López (handball), Agustina Ibáñez y Ruth Velázquez (ambas en rugby femenino).
Las otras cartas
El rugby 7 femenino tendrá acción precisamente el 16 de agosto. En el combinado de las mini Yaguaretés estarán Ibáñez y Velázquez, dos pilares de las concentraciones que se hacen habitualmente en Casa Puma.
Finalmente la joyita Marcos González debutará en el beach el 18 haciendo dupla con el neuquino Fausto Inostroza, y la luchadora Camila Amarilla saldrá al tatami guaraní entre el 20 y 22 de agosto.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes