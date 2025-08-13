Marcos González al Mundial

El misionero Marcos González se consagró subcampeón del Campeonato Sudamericano U21 de vóleibol de playa que finalizó a última hora del domingo en Quito, Ecuador, y logró así clasificarse por segunda vez a un Mundial de la categoría.
Acompañado por el marplatense Brais Del Coto, Marcos hilvanó cuatro triunfos consecutivos sobre la arena ecuatoriana. La dupla argentina solo cayó en la finalísima frente a los brasileños Joao Pedro Mares Nascimento y Henrique Camboim de Barros -primer pareja preclasificada- en un partidazo que terminó 2-0, con parciales de 24-22 y 21-19.
De esa manera, Del Coto y González debieron contentarse con la medalla de plata. No obstante, ese segundo puesto les permitió alcanzar el principal objetivo con el que viajaron a Ecuador, ya que se quedaron así con la clasificación al Mundial de la disciplina, que se disputará del 15 al 19 de octubre en Puebla, México.
Para Marcos -surgido de la Escuela Municipal Costa Sur, que funciona en el balneario homónimo en el barrio Miguel Lanús de Posadas- será ni más ni menos que su segunda participación mundialista, después de ser protagonista en Tailandia 2023.
En aquel certamen, González estuvo acompañado por el neuquino Fausto Inostroza, quien será su dupla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 desde el lunes 18 de agosto (ver página 17). En la fase inicial, el dúo debutó con una victoria sobre Letonia (2-0) y luego sumó dos derrotas, frente a Brasil (2-1) y Austria (2-0).
De todas maneras, gracias a aquella presentación con triunfo, se metió en la Reclasificación, donde derrotó a la dupla de Australia por 2-0 y avanzó a cuartos de final. En esa instancia, finalmente, Marcos y Fausto se despidieron luego de caer ante el equipo de Suecia, por 2-0, tras un extenso primer set que terminó en tie break y con victoria para los europeos por 30-28. El posadeño irá ahora por la revancha.
En lo alto de Sudamérica
González y Del Coto arrancaron el Sudamericano U21 de Quito con victoria sobre los locales Víctor Gaskell Bravo y Arónn Rodríguez, por 21-8 y 21-12. Después, por la segunda fecha de la Zona C, se impusieron sobre los bolivianos Rafael Daza y Pablo Choque Tovar, por 21-16 y 21-15.
La dupla argentina avanzó así a los cuartos de final, donde se midió con los chilenos Sebastián Seura y Tomás Brain, segunda dupla preclasificada, por 21-16 y 21-19.
Recién en semis, Marcos y Brais perdieron un set. Fue ante los ecuatorianos Isaac Jiménez Mero y Alfredo Vélez Aparicio, ante quienes sacaron pasaje a la final tras vencer por 19-21, 21-18 y 15-12.
Fuente: Primera Edición.
