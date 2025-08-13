Oberá y Eldorado definen al mejor

Oberá y Eldorado definirán al ganador de la zona 2 de la región Liotoral Norte de la Copa País y qué selección representará a Misiones en la etapa regional.
A partir de las 20 y en el estadio «Alfonso Feversani» de Atlético Oberá, el seleccionado de la Capital del Monte será local y deberá ganar para avanzar a la fase regional.
El conjunto de Eldorado, por su parte, llega como líder del grupo y le alcanzará con un empate para quedarse con la zona y representar a Misiones en la siguiente etapa de la Copa País.
El seleccionado de la Liga Posadeña tendrá fecha libre, pero quedó eliminado en la fecha pasada, cuando empató como local ante Oberá.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes