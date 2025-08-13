Se definió el campeonato de Maratón de Canotaje

Luego de su postergación por razones climáticas y con la participación de más de 100 palistas de Misiones y de la región, el fin de semana pasado el río Paraná ofreció un escenario óptimo para esta competencia, que se desarrolló en dos instancias.
La primera de ellas, realizada el sábado, fue la Promocional, destinada a fomentar el deporte y la participación de palistas de las categorías mini a cadetes, con regatas de 500 a 2.000 metros, en circuitos boyados en la Playa del Sol ubicada en la localidad de San Ignacio. Esta instancia incluyó, además, una mini travesía ida y vuelta entre la mencionada playa y el Peñón del Teyú Cuaré, en un recorrido que sumó 6 km.
En la Promocional resaltó el entusiasmo de los más chicos por participar del evento que, en muchos casos, fue su primer contacto con palistas de otros clubes en una competencia. Para los que ya vienen participando, fue la oportunidad de poner a prueba su entrenamiento y lo aprendido en las fechas anteriores del campeonato.
El domingo, en tanto, se desarrolló la maratón de 50 km que unió, en una primera etapa (29km.) a la playa del Sol (en San Ignacio) con la playa Sarandí ubicada en la localidad de Candelaria. Y en la segunda etapa (21km.) desarrollada entre la playa Sarandí hasta el club náutico León Seró ubicado en la bahía El Brete de la ciudad de Posadas. De esta instancia participaron palistas de las categorías cadetes a master.
Cabe mencionar que fue la culminación del campeonato compuesto de tres fechas, la primera de 10km. que se llevó a cabo uniendo (ida y vuelta) el club náutico León Seró con el puente internacional Posadas – Encarnación. Y la segunda fecha que unió las localidades de Candelaria con Posadas.
La tabla final de posiciones del campeonato, sumados los puntos de las 3 fechas, quedó compuesta de la siguiente manera:
- Club de Canotaje Río Paraná (Posadas) 145.963 puntos
- Club Náutico León Seró (Posadas) 143.119 puntos
- Club Taraguí (Virasoro – Corrientes) 47.255 puntos
- Club CAPRI (Posadas) 39.794 puntos
- San Ignacio Kayaks (san Ignacio) 30.815 puntos
- Club Pacu Cuá (Encarnación – Paraguay) 760 puntos
- Amarillentos del Kayak (zona norte Misiones) 7.659 puntos
- Club Pirá Pytá (Posadas) 5.808 puntos
- Club Náutico , Social y Deportivo Somos Río (Ituzaingó – Corrientes) 5400 puntos
- Escuela Municipal de Canotaje (Posadas) 1.460 puntos
El Campeonato de Maratón fue organizado por el Club Náutico León Seró y tuvo por finalidad promover esa modalidad de competencia dentro de las actividades náuticas que hoy ofrece la ciudad de Posadas. El evento deportivo contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, la Dirección General de Seguridad Acuática, Salud Pública Provincial, el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM), la Municipalidad de Posadas y la Municipalidad de Candelaria.
Además, se anticipó que para el año próximo se tiene previsto retomar una de las pruebas más emblemáticas de la región, la regata Iguazú – Posadas de canotaje.
Fuente: El Territorio.
