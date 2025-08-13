Tres líderes en el ascenso posadeño

Se disputaron el pasado fin de semana algunos encuentros correspondientes a las fechas 13 y 14 del ascenso posadeño.
Atlético Bonpland se despachó con un categórico 6 a 1 ante Deportivo Roca, en tanto que la Zona Capital el liderato quedó compartido.
Estudiantes, cayó inesperadamente 3 a 2 frente a Itatí, resultado que fue aprovechado por Villa Cabello, que igualó 1 a 1 con Garupaense y alcanzó al «Pincha» en lo más alto de las posiciones.
El pasado fin de semana se disputaron siete encuentros por el ascenso posadeño. Por la zona interior Bonpland se lució ante su gente, superó por 6 a 1 a Deportivo Roca por la fecha 13. Juan Correa, Enzo Doretto, Tiago Duarte y Jonatan Hofferberg x3, le dieron la contundente victoria al “verde” en tanto que Fernando Yegros descontó de penal en el granate.
Además, otro de los aninadores de la zona, Yacutinga venció a EFFI por 2-1. Gabriel Moringo y Alejandro De Olivera marcaron para el Verde; mientras que Nahuel Benítez festejó para los de San Ignacio.
Por otra parte, Ilaja Porá y Progreso quedaron a mano después de igualar 1-1. Matías Salinas anotó en el local; en tanto que Dante González festejó en la visita.
En otro de los cruces de la zona Sporting triunfó de local por 2-1 ante Malvinas Argentinas. Benjamín Cubillas y Esteban Larrea marcaron los tantos de la victoria para los piposeños; en tanto que Miguel Birck anotó en el visitante.
En la zona Capital hay dos punteros: Estudiantes y Villa Cabello. Estudiantes que estaba como líder en solitario cayó por 3 a 2 ante Itatí. Javier Medina, Alan De Campo y Matías Ruiz Díaz le dieron la victoria al “Celeste”; mientras que Juan Villalba y Federico Benítez marcaron en el “pincha”.
Por su parte Villa Cabello igualó 1 a 1 ante Garupaense en Candelaria. Leo Da Silva anotó en el “tricolor” y Junior Silva celebró en el “villero”. Por último Acapulco y Argentinos Juniors quedaron a mano luego de igualar sin goles por la fecha 14.
Las posiciones
Fuente: Liga Posadeña.
