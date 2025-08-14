Futsal: la Copa de Oro tiene fixture

La Liga Posadeña de Futsal anunció los cruces y horarios de la fase final de la Copa de Oro, que arrancará a disputarse mañana sábado en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann y contará con la participación de cuatro equipos de primera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según indicaron desde la organización, la acción comenzará el viernes a las 17 cuando la Selección de Posadas juegue un amistoso ante su par de Apóstoles. Luego, a partir de las 19.30, se hará el acto inaugural con la presencia de dirigentes de la Liga, AFA y Conmebol.
A partir de las 20, Independiente saldrá a jugar ante Barracas Central por los cuartos de final de la competencia. El ganador del duelo se enfrentará a Crucero del Norte, el representante local que viene de dejar en el camino a Guacurarí, a quien derrotó por 4-0 el último lunes.
Tras dicho encuentro, desde las 21.30, será el turno del cruce entre Boca Juniors y Kimberley. Quien se quede con el duelo se enfrentará a Sabalero, campeón del Torneo Apertura de la Liga Posadeña, que venció en cuartos a Club San Francisco por 1-0.
El sábado, las semifinales se disputarán a las 20 y 21.30 y la final, en el mismo escenario, será el domingo a partir de las 19. La entrada tendrá un valor de 2 mil pesos.
Fuente: Primera Edición.
