María Becerra se clasificó al Sudamericano de Kick Boxing

¿La “nena de kickboxing”? ja, la joven posadeña María Paula Becerra, quien está muy alejada del canto pero comparte nombre y apellido con la reconocida artista, representará por primera vez a la Argentina y Misiones en el Campeonato Sudamericano de Kick Boxing. La competencia, que reunirá a los mejores luchadores de la región, será un desafío soñado para la atleta, quien viene de un exigente proceso clasificatorio.
“Para clasificar a este sudamericano se hicieron diferentes distancias para clasificatorio. Primero se hizo una acá en Misiones, justamente en el Polideportivo “Finito” Gehrmann, donde vienen personas de todo el país para competir en las diferentes categorías. A medida que uno va compitiendo, va sumando puntos para poder ser parte de la selección y representar en sudamericanos, panamericanos y demás”, explicó.
Becerra tiene 20 años y competirá en la modalidad K1, “una modalidad de ring, en la cual se valen todos los golpes… no es como MMA, es más de kickboxing, pero se vale lo que son las rodillas y los giros de puño. Es una modalidad que es al knockout”, detalló. Su preparación física la realiza en Imperium Gym, bajo las indicaciones de Samuel Fleitas, mientras que los entrenamientos técnicos son en Zacarías Kickboxing, de lunes a sábado. “En ciertas fechas tenemos que viajar a Corrientes para entrenar con el grupo del seleccionado argentino”, comentó.
En lo personal, la misionera destacó la importancia del aspecto mental: “Trabajo mucho con lo que es la psicología, porque eso es lo que a mí más personalmente siempre me tira abajo, pero ahora lo voy llevando mejor. Me veo muy confiada, muy segura. Creo que con estos meses que quedan de entrenamiento puedo llegar a traer la medalla al país o por lo menos quedar dentro del podio”.
Será la primera vez que compita en un torneo internacional. “Siempre fue un sueño mío dentro del deporte… Al principio sí, fue como muchos nervios, no sabía si iba a poder. Pero con la ayuda de mi familia, amigos y entrenador me incentivaron a que soy capaz de llegar a este nivel”, recordó.
Becerra busca sponsors para poder afrontar los gastos que demanda la competencia: “En mi caso, yo estudio diseño gráfico, por ende me gustaría trabajar de manera que también pueda ayudarles a ellos, ofreciendo publicidad o contenido dentro de mi perfil. También me sirve mucho la difusión de la gente, poder compartir los videos de mi preparación para llegar a más personas y que conozcan el deporte. Mi alias es tota.becerra”.
Fuente: Primera Edición.
