Tres misioneras con Las Yaguaretés

Las misioneras María Paula Pedrozo (La Salle, Buenos Aires) y Araceli Oviedo y Clarice Kraus (Club Taborín, Córdoba) comenzaron a trabajar con el plantel del seleccionado argentino femenino de rugby, Las Yaguaretés.
La concentración, que se lleva a cabo en Casa Pumas, se encuadra en la etapa de preparación de cara a los ambiciosos objetivos que tiene planteado el combinado nacional que dirige Nahuel García.
“Pula” Pedrozo es una de las jugadoras símbolo del seleccionado albiceleste, además de ser la capitana del equipo.
Por su parte, Oviedo y Kraus están siempre dentro de la órbita del seleccionado argentino y tuvieron una gran temporada en el Club Taborín, donde se consagraron campeonas del torneo de la Unión Cordobesa, con el también misionero Edgardo “Gato” Rodríguez como entrenador del equipo.
En la vuelta a los entrenamientos, Las Yaguaretés llevan adelante una exigente pretemporada, que incluye trabajos físicos y tácticos, bajo la dirección del staff que encabeza el head coach García.
Por otra parte, las misioneras Ruth Velázquez y Agustina Ibáñez aguardan el debut con el seleccionado juvenil en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.
Vale destacar que el rugby seven en el mencionado certamen se disputará este fin de semana el Estadio Héroes de Curupayty.
Argentina integrará el Grupo A junto con Canadá, Colombia y Jamaica.
Fuente: Primera Edición.
