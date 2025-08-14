Mitre quiere levantar vuelo y Crucero evitar el golpe final

Bartolomé Mitre y Crucero del Norte afrontarán este domingo compromisos determinantes en la quinta fecha de la Reválida B del torneo Federal A, con la necesidad de dejar atrás un fin de semana que dejó más dudas que certezas.
El Auriazul abrirá la jornada a las 16, cuando visite a Gimnasia de Concepción del Uruguay en el estadio «Manuel y Ramón Núñez». Una hora más tarde, pero en Rafaela, Crucero del Norte se medirá con Ben Hur en el estadio Néstor Zenklusen.
La situación más crítica la atraviesa el conjunto de Santa Inés. El último sábado igualó 1-1 en su casa frente a Gimnasia y acumuló su 15° partido sin conocer la victoria. El equipo dirigido por Adrián Álvarez está seriamente comprometido en la tabla de promedios y necesita un repunte histórico para evitar el descenso, aunque las chances matemáticas todavía lo acompañan.
Mitre, por su parte, viene de una derrota ajustada como local (0-1 ante Sportivo Las Parejas) que lo dejó al filo de la zona de clasificación. Si bien se mantiene lejos de los puestos de peligro, una victoria en Entre Ríos le permitiría recuperar protagonismo y soñar con meterse nuevamente en los primeros lugares de su grupo.
El domingo, ambos saldrán otra vez a la ruta con realidades diferentes, pero con un objetivo común de sumar.
