Por el pasaje a la definición

El seleccionado argentino de handball, con la montecarlense Mara López en sus filas, irá esta noche ante Paraguay en busca del boleto a la final de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la máxima cita continental para atletas de hasta 23 años.
La cita será a partir de las 20, en el SND Arena de Asunción. El equipo argentino se enfrentará a su par de Paraguay en semifinales con el objetivo de anotarse una nueva victoria para pasar a la final y asegurar una nueva presea para el medallero argentino.
El equipo al mando de Martín Duhau finalizó segundo en el Grupo A luego de anotarse dos victorias en el inicio de la competencia: venció a Cuba por 47 a 20 en el debut y luego a México por 32 a 15, lo que le aseguró su pase a semifinales del certamen.
Sin embargo, no pudo mantener la racha ganadora y cayó en la última fecha de la fase de grupos ante Brasil por 21 a 18, por lo que debió conformarse con el segundo lugar de la zona.
De esta manera, su rival será el local Paraguay, que terminó primero en la Zona B con tres victorias al hilo durante la clasificación: venció a Estados Unidos por 19 a 12, luego derrotó a Uruguay por 23 a 11 y en la última fecha se quedó con la victoria ante Chile por 29 a 28.
La otra semifinal enfrentará a Brasil, que finalizó primero en el grupo de Argentina, ante Uruguay, el segundo del Grupo B. El encuentro será a partir de las 17 en el mismo escenario.
Los ganadores de semifinales se enfrentarán en la final mañana, a las 20. Quienes pierdan se medirán en el partido por el bronce también mañana, pero a las 17.
Argentina quiere repetir lo hecho en Cali 2021, en la primera edición de los Panamericanos Juniors, cuando se quedó con el oro. Además, el equipo campeón se clasificará a los Juegos Panamericanos Juniors de Lima 2025.
Por otro lado, al cierre de esta edición, la posadeña Paula Rivero debutaba en dobles mixto en squash junto al marplatense Segundo Portabales. Se enfrentaban a Sarrayah Yearwood y Aidan Parris, de Bárbados.
El ganador del cruce se medirá ante los mexicanos Wally Ávila y Mariana Narváez o los brasileros Isaías Melo y Laura Silva.
Un nuevo oro
Argentina volvió a sumar una nueva medalla de oro gracias a la actuación del nadador Ulises Saravia en los 100 metros espalda. El tiempo marcado por Saravia fue de 53.89, consiguiendo un nuevo record panamericano y, además, se clasificó a los Panamericanos de Lima en 2027.
