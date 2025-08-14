Se inició el Clausura de la APoFuSa

El pasado lunes arrancó el torneo Clausura de la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón (APoFuSa) y la acción no se detiene para distintas categorías, que pondrán primera en las instalaciones del Club Jorge Gibson Brown.
La División de Honor, la mayor de las categorías tendrá continuidad este jueves con los duelos entre el campeón defensor Telecentro Tacuarí y el recién ascendido Águilas; mientras que Los Vascos enfrentará a Distribuidora Blanc, que jugarán a las 21 y 22 respectivamente. En tanto que el viernes, el subcampeón Corona se medirá con Metrópolis, a partir de las 21.30.
Este jueves, además de los encuentros ya mencionados, también se enfrentarán La Academia contra Cinco Caldas A (A) y Deportivo Italiano se medirá con Los Doce (C), a las 20 y 23.
Por su parte, el viernes se jugarán los siguientes encuentros: La Banda de Lucas enfrentará a Ekipo Rojo (B), a las 19.30; La Flora chocará con Agencia (A), a las 20.30; San Patricio ante Renault Sur (A), a las 22.30, y Hacha y Tiza contra Tijuana B, por la división B, a las 23.30
Fuente: Primera Edición.
