Ben Hur volverá a jugar con público

Tras un recurso de reconsideración presentado por la Comisión Directiva del Club Sportivo Ben Hur, el tribunal de disciplina del Consejo Federal determinó reducir la suspensión de tres a un partido para jugar a puertas cerradas. Además, en la presentación, la institución de barrio Parque Ilolay detalló los inadaptados que fueron identificados, los cuales tendrán prohibido el ingreso al estadio.
Esta resolución, permitirá que el próximo domingo, los socios y simpatizantes de Ben Hur puedan ingresar al “Néstor Zenklusen”. Desde las 17 hs, el «Lobo» recibirá a Crucero del Norte por la quinta fecha de la Reválida B.
Sin margen para el error otra vez. Ben Hur recibirá este domingo, desde las 17, a Crucero del Norte, con el objetivo de ganar para dejar los puestos de descenso. El árbitro en el estadio «Néstor Zenklusen» será el chaqueño Guillermo González.
En la víspera tuvo una buena noticia, ya que el Tribunal de Penas le redujo la sanción de jugar sin público a una fecha luego del pedido de reconsideración de la entidad del sur de nuestra ciudad por los incidentes con 9 de Julio. Por ende, los hinchas benhurenses podrán estar en el estadio.
La derrota que sufrió el Lobo por 2 a 1 en Resistencia ante Sarmiento lo puso en el penúltimo puesto de la tabla de promedios junto a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Solamente se ubica por debajo el rival de este domingo, que hace quince fechas que no gana y está con un pie y medio en su Liga de origen.
El conjunto de Adrián Gorostidi podrá contar en este encuentro con Enzo Fernández, que ya cumplió las dos fechas de suspensión por la expulsión que tuvo en Corrientes, y si vuelve lo haría por Francisco García. El Lobo, como en la fecha pasada, jugará el domingo sabiendo los resultados de sus rivales directos y eso puede ser bueno o malo, aunque lo claro es que lo único que le sirve es el triunfo.
Un posible equipo titular sería con Matías Astrada; Lucio Urquia, Luciano Cura, Facundo Jofre y Martín Alemandi; García o Fernández, Leandro Sola, Juan Bessone y Sebastián Jiménez; Joaquín Molina y Juan Cruz Giacone.
Los demás encuentros
Sábado a las 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. El Linqueño (Marcos Liuzzi) y Boca Unidos vs. Sarmiento de Resistencia (Rodrigo Rivero).
Domingo: a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Bartolomé Mitre de Posadas (Jorge Etem) y Sp. Las Parejas vs. Sol de América de Formosa (Jonathan Correa).
