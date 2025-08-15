Arranca la fase final de la Copa de Oro

Se pondrá en marcha este viernes la instancia decisiva de la Copa de Oro, que se desarrollará en el Polideportivo Ernesto «Finito» Gehrmann y contará con presencia estelar de cuatro equipos de Primera de la Asociación del Fútbol Argentino.
La acción arrancará a las 17 con un amistoso entre la Selección de Posadas y su par de Apóstoles y continuará con la presentación de Independiente ante Barracas Central y de Boca Juniors, enfrentando a Kimberley.
A las 19.30, se realizará el acto inaugural con la presencia de autoridades de la Liga Posadeña, AFA y Conmebol.
El plato fuerte llegará a las 20, cuando Independiente enfrente a Barracas Central por los cuartos de final. El vencedor se medirá con Crucero del Norte, que viene de eliminar a Guacurarí con un contundente 4 a 0.
A las 21.30 será el turno de Boca Juniors ante Kimberley, en busca del pase a semifinales. El ganador se cruzará con Sabalero, campeón del torneo Apertura de la Liga Posadeña, que en cuartos dejó en el camino a Club San Francisco por 1 a 0.
Las semifinales se disputarán el sábado a las 20 y 21.30, mientras que la gran final se jugará el domingo desde las 19 en el mismo escenario. La entrada tendrá un valor de 2.000 pesos.
Fuente: El Territorio.
