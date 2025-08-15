El domingo, la vuelta de la final

La Liga Posadeña de Fútbol confirmó día y horario del partido de vuelta de la final entre Guaraní y Huracán: será el domingo desde las 15.30 en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira» de Villa Sarita.
Luego de la ida, que terminó 2 a 0 a favor de Guaraní y se disputó el sábado pasado, está todo listo para la vuelta donde se coronará al nuevo campeón del fútbol posadeño.
Cierto es que Guaraní tiene la ventaja pero no puede relajarse ante un “Globo” que supo tenerlo contra las cuerdas durante varios tramos del partido de ida. Huracán, por su parte, no tiene margen de error y debe ganar por diferencia de dos para aspirar a los penales.
En cuanto a las formaciones, la dupla técnica de La Franja, Manuel Dutto y Juan Eluchans, deberán buscar reemplazante a Juan Pablo Toledo que fue expulsado el último sábado y del lado de los de Rocamora, el entrenador Claudio Benítez debe suplir la ausencia en la delantera de Gonzalo De Llano, otro que vio la roja en la ida.
Vale recordar que Guaraní llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Estudio Galeano, a quien venció por 1-0, mientras que el “Globo” se hizo fuerte como visitante y derrotó a Jorge Gibson Brown por 3-1 en semifinales. A diferencia de la instancia de cuartos y semis, la final se disputa a dos partidos.
La final de Reserva
Además, desde la Liga Posadeña anunciaron que la definición del torneo de Reserva entre Guaraní y Crucero (la ida fue 0-0) se disputará el jueves 21, a las 15.30, también en cancha de Guaraní.
Fuente: Primera Edición.
