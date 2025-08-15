El primer campeón del fútbol posadeño está de aniversario

Este viernes, el Club Deportivo Unión, uno de los más antiguos de Posadas, cumple 96 años de existencia.
Es que el 15 de agosto de 1929, en el almacén “Magallanes” de Gregorio Bladilo, se reunió un grupo de vecinos para constituir una entidad deportiva.
En esa ocasión Cristóbal Reinoso dirigió la asamblea y, tras deliberar el nombre, los colores y sus estatutos, se eligió la primera comisión directiva, conformada por Juan Bladilo (presidente), Victoriano Suárez (vicepresidente), Manuel Dum (secretario), José Luis Silva (prosecretario), José Ríos (tesorero), Martín Cabral (protesorero), Cristóbal Reinoso, Alberto Jacque, Carmelo Robaldo, Victoriano Cáceres, Carlos González, Ramón Zárate, Manuel Jacque, Faustino Esquivel, Luis Eiguren, Ramón Rotela y Nicolás Neris.
Fueron designados delegados ante la Liga de Fútbol, Deodato López y Marino Montejano.
No deben olvidarse los 63 socios fundadores, como Ángel Lorenzo Cáneva, Francisco Husto, Alcides Bistoletti, Teodoro Ramírez, Felipe Silva, Gumersindo González, Francisco Belloni, Jorge Romero, Fermín Bordón, Antonio López, Nicolás Toledo y José Palastanga, entre otros caracterizados vecinos, quienes optan por los colores blanco y negro a rayas verticales en homenaje al primer campeón argentino chacarero.
Los primeros campeonatos oficiales de la flamante Liga Posadeña de Fútbol fueron para Unión, que ganó los torneos de 1935 y 1936, para luego repetir en 1939, 1941, 1942 y 1944, para totalizar seis campeonatos de la “A” capitalina.
En la década del ‘30 complementaban la veteranía de Víctor “Tito” Echeverría, “Cañada” Venialgo y Alberto Tiozzo, con la juventud de los hermanos Manuel “Carpincho” y Francisco “Carpincho chico” Cabral, Paiva y Aníbal García, además de Francisco Fernández, Galván, Rotela, Dávalos, Evaristo Bogado, Nogueira y Ernesto Esquivel, entre otros.
En la década del ‘50 seguía en los primeros lugares porque mantenía esa base y se agregaron otros, tal el caso del arquero Sixto “Tacuara” Ríos y una delantera que llegó a integrar el seleccionado posadeño, como Carlos Duarte, Miguel Ángel Gudiño, Martín “Chila” Silva, Juan López y Juan Valentín Lezcano.
Se agregan Armando Gudiño, “Gallineta” Ávalos, Walter Hugo “Sapirain” Méndez, “Kilito” Vergara, Ambrosio Otazú, Alé, “Beco” Maciel, “Rendija” Prieto, Beltrameti, Gravre, “Cuca” Spadano y Alarcón, entre otros.
El primer descenso del club se concretó en 1950, pero al año siguiente volvió a ascender. Después alternó descensos y ascensos, de acuerdo al entusiasmo de los cada vez menos directivos vinculados al fútbol, a tal punto que pese a su glorioso y rico historial terminó desafiliándose de la Liga Posadeña en 1994.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes