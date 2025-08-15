Mara López, a la final con Las Garritas

La Selección Argentina Femenina de handball, con la misionera Mara López en sus filas, se metió en la final de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción tras superar 23 a 17 a Paraguay en semifinales. Con este resultado, Las Garritas aseguraron una medalla y mañana, desde las 20, irán por el oro ante Brasil.
La jugadora montecarlense sigue escribiendo su propia historia con la camiseta albiceleste. En la fase de grupos, López tuvo minutos en los tres partidos, debutó con un gol en la victoria sobre el primer rival, sumó otro tanto en la goleada 32-14 frente a México, donde marcó su tercera conquista personal en el certamen y volvió a ser parte del plantel en el ajustado clásico sudamericano ante Brasil, que terminó 21-18 a favor de las brasileñas.
Argentina, que defiende el título, demostró carácter en semifinales frente al conjunto local. Con un juego sólido en defensa y efectividad en ataque, controlaron el partido para sellar el pase al duelo decisivo.
“El torneo es mi primer objetivo del año. Tenemos que medirnos contra equipos de gran nivel y mantener el enfoque”, había anticipado López antes del inicio de la competencia.
Con este logro, Mara López se suma a la lista de deportistas misioneras que ya dejaron su marca en Asunción, como Paula Rivero, quien conquistó el bronce en dobles mixtos de squash en estos Juegos Panamericanos Junior.
Fuente: El Territorio.
