Paula Rivero se subió al podio e hizo historia en los Panamericanos Junior

La misionera Paula Rivero inscribió este jueves su nombre en la historia del deporte provincial al conquistar la primera medalla para Misiones en unos Juegos Panamericanos Junior.
Lo hizo junto a su compañero marplatense, Segundo Portabales, al quedarse con el bronce en el dobles mixto de squash en Asunción.
La dupla argentina venía de mostrar un alto nivel en cuartos de final, donde superó con autoridad a Barbados por 2-0. Con esa confianza, buscaban el pase a la final ante los mexicanos Ávila y Narváez, pero cayeron en una dura semifinal por 2-0 (11-5 y 11-10), en un cierre polémico que se definió por “stroke”.
En esta disciplina no se disputa partido por el tercer puesto, por lo que ambos semifinalistas se suben automáticamente al podio. Así, Rivero y Portabales lograron una conquista histórica que se suma al medallero argentino en Asunción.
Con apenas 20 años, Rivero dejó en claro que el futuro de la disciplina en la provincia tiene un presente brillante.
Fuente: El Territorio.
