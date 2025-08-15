Todo listo para la Copa Frontera

Las instalaciones del Club Educación de Posadas serán sede de la I Copa Frontera de sóftbol, en la que participarán dos equipos de Corrientes, uno de Misiones y un invitado internacional de Asunción, Paraguay.
Durante este fin de semana, los equipos de Águilas, Japoneses, Gigantes y Yaguaretés se enfrentarán por el título de este atractivo torneo.
Roberto Cáseres, mánager de las Águilas de Corrientes, celebró el surgimiento de la Copa Frontera porque permite que en la zona noreste del país se vaya fortaleciendo esta disciplina, que ha tenido sus altos y bajos en la provincia donde se desenvuelven.
Comentó que “algunos equipos de Paraná, Bahía Blanca, y Salta ya se hicieron eco de este campeonato de Misiones y mostraron también su interés en participar”.
A su vez, el correntino recalcó que les conviene la continuidad de un evento de este tipo porque “la distancia entre Corrientes y Misiones es mucho más corta que ir a Paraná (Entre Ríos), donde habitualmente se realizan los principales torneos”. Cáseres, quien destacó que Águilas surgió en 2010, también se mostró esperanzado en que se abra una puerta “para consolidar intercambios deportivos con Paraguay, Brasil y Uruguay, donde también comienza a crecer el sóftbol”.
Por su parte, Juan Pablo Guillén, miembro del equipo Japoneses de la ciudad de Corrientes, expresó también que se suman a esta iniciativa y le dan la bienvenida a este torneo de sóftbol que les resulta mucho más cercano que viajar a otras provincias. “Nos gusta porque estamos a 300 kilómetros, unas tres horas de camino. Así que bienvenido sea”.
Agregó que las Águilas son “un equipo muy competitivo” y su meta “es ganar la Copa Frontera”.Otro de los visitantes serán los Gigantes de Ñu Guasú, que es un club de sóftbol y béisbol que viene realizando actividades desde hace nueve años en Paraguay, con jugadores de diferentes nacionalidades, entre ellos dominicanos, cubanos, venezolanos y paraguayos.
Javier Lazo, capitán de Gigantes, comentó que vienen “con el objetivo de apoyar este evento y aportar para que se le siga dando continuidad”. El jugador del club guaraní afirmó que esperan compartir “un grato momento con los demás clubes participantes, y disfrutar de este deporte los días del torneo”.
Esperando a los visitantes
Los integrantes de Yaguaretés, el club anfitrión del certamen, adelantaron que en el predio del Club de Educación se está realizando desde hace varias semanas la adecuación del campo de juego. Entre las mejoras que se llevaron a cabo, está el cercado del campo, delimitación con medidas oficiales, limpieza de alrededores, instalación de mallas protectoras y adecuación del terreno.
Además, los organizadores comentaron que durante los días de juego será instalada una mini feria de comidas y bebidas, para brindar una mejor atención a los participantes y al público asistente.
Fuente: Primera Edición.
