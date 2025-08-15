Un gran espectáculo panamericano cruzando el puente

Posadas tendrá desde mañana un espectáculo deportivo de primer nivel a tan solo cruzar el puente San Roque González de Santa Cruz. Encarnación, la ciudad paraguaya que se levanta frente a la costa capitalina, será subsede de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y reunirá durante esta semana a la élite juvenil continental en múltiples disciplinas.
El domingo pasado, Encarnación abrió la acción con el mountainbike, brindando a los misioneros un primer acercamiento a la competencia. Ahora, la Playa San José y la costanera encarnacena recibirán a atletas de más de 40 países en vela, aguas abiertas y triatlón, que buscarán sumar medallas para sus selecciones.
La selección argentina de vela se preparó cerca de casa, entrenando varios días en la escuela OptiNic de Posadas antes de trasladarse a Encarnación, fortaleciendo los lazos deportivos y culturales entre ambas ciudades ribereñas.
Acceso libre y gratuito
Todas las competencias son libres y gratuitas, lo que brinda a los misioneros una oportunidad única para vivir un evento internacional sin grandes desplazamientos. El cruce por el puente internacional permite que en pocos minutos los visitantes puedan seguir la acción deportiva y disfrutar del entorno recreativo y festivo.
Fan Fest ASU 2025
La propuesta se completa con el Fan Fest, que se desarrollará en La Pérgola – Playa Costanera los días 15, 16 y 17 de agosto, desde las 15. Música en vivo, espectáculos de baile y un ambiente festivo acompañarán la intensidad de las pruebas, con un escenario natural privilegiado que mira al río y a la costa posadeña.
Calendario de competencias – Encarnación
Vela – Playa San José
15 de agosto
09:00 – Bote ILCA 7 Masculino – Regata 1
10:00 – Tabla a vela iQFoil Masculino – Regata 1
10:07 – Tabla a vela iQFoil Femenino – Regata 1
10:07 – Bote ILCA 6 Femenino – Regata 1
10:20 – Tabla a vela iQFoil Masculino – Regata 2
10:27 – Tabla a vela iQFoil Femenino – Regata 2
16 y 17 de agosto – Continuación de regatas programadas
Aguas abiertas – Playa San José
17 de agosto
10:00 – 10 km Masculino – Medalla (provisional)
13:30 – 10 km Femenino – Medalla (provisional)
Triatlón – Playa San José y costanera
20 de agosto
08:00 – Individual Femenino – Final – Medalla (provisional)
10:30 – Individual Masculino – Final – Medalla (provisional)
22 de agosto
10:00 – Relevos Mixto – Final – Medalla (provisional)
Un puente que une deporte y cultura
Con el río Paraná como telón de fondo, Encarnación y Posadas se convierten en protagonistas de un certamen que trasciende lo deportivo: muestra la integración binacional, la posibilidad de compartir y disfrutar entre vecinos, y la chance de que miles de misioneros sean testigos de un torneo con proyección continental. La recomendación es clara: cruzar el puente, vibrar con la emoción panamericana y vivir una experiencia irrepetible a metros de casa.
