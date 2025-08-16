All Boys Solidario y un gran gesto hacia Puerto Leoni

All Boys Solidario es una organización fundada por Omar «Pelusa» González, exjugador del equipo de Floresta y que tuvo la dicha de compartir vestuario con Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors.
Desde hace más de 30 años lleva distintas donaciones a diversos puntos del país y en esta ocasión se decidió llegar a Puerto Leoni, localidad cercana a Jardín América.
“Llegar a Leoni surgió a través de una persona del municipio, me comentaron la situación y se empezó con la recolección de materiales para destinar”, dijo el exfutbolista a este medio. A su vez, expuso que esta iniciativa de llevar productos a todo el país se originó una vez que colgó los botines y continuó ligado a All Boys pero desde otra perspectiva.
“Quise llegar al terreno, a los lugares más humildes, comprendí que había que hacer algo por y para los que menos tienen, así que me ofrecieron trabajar en el club, pero con algo distinto y así surgió el departamento de All Boys Solidario”, comentó.
El camión con donaciones más camionetas que también trajeron gran cantidad de artículos llegó en las últimas horas de la noche. Bicicletas, juguetes, indumentaria deportiva, remedios y otros elementos se va a hacer entrega entre hoy y mañana en distintos puntos de Leoni.
Desde la localidad misionera expusieron que durante la jornada de hoy, recorrerán junto a los organizadores del evento, en conjunto con ‘Fleteros Independientes’, las diez comunidades mbya guaraní que forman parte de Leoni y otras instituciones, para ver qué es lo que más necesitan y se decidirá todo lo que se repartirá en cada lugar.
Incluso mañana realizarán una jornada por el mes del niño en la cancha municipal, con diversos juegos y otras propuestas para los más chicos.
La idea es también crear una biblioteca para que los vecinos de la localidad puedan tener un lugar a donde ir a leer.
Además, se equipará al cuerpo de bomberos de Puerto Leoni con indumentaria acorde, que el propio ‘Pelusa’ González consiguió con personal del ejército y se entregará uniforme, material como cascos y ropa para salir a las distintas intervenciones en la comuna.
En tanto, el club atlético León de Puerto Leoni jugará mañana el partido de ida de la final de la Liga Regional de Puerto Rico ante Atlético Garuhapé en suelo garuhapeño, mientras que la revancha se disputará en Leoni en los primeros días de septiembre.
Con el impulso de tener indumentaria nueva y formar a futuros futbolistas, también desde el club buscarán dar una alegría al público local con la chance de quedarse con el Torneo Apertura.
Fuente: El Territorio.
