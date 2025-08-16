Arranca la Copa Frontera en Posadas

Este fin de semana, la ciudad de Posadas será escenario de la primera edición de la Copa Frontera de Sóftbol, competencia que cuenta con la participación de equipos de Corrientes, Paraguay y Misiones.
El certamen, que se disputa en el Club de Educación, es el primer torneo oficial e internacional de la disciplina en la capital provincial.
El evento reúne a cuatro clubes, Águilas y Japoneses, de Corrientes; Gigantes de Asunción (Paraguay) y Yaguareté, representante local que entrena en las instalaciones del Club Educación. Los partidos se desarrollaran durante toda la jornada de hoy.
Mañana por la mañana se jugarán los últimos cruces y por la tarde será la gran final. Los partidos se llevan a cabo en un campo reacondicionado para la ocasión, con espacios habilitados para el público y la presencia de árbitros provenientes de Corrientes.
Fuente: El Territorio.
