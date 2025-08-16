El ascenso en busca del campeón

Tras el cotejo del jueves en la cancha de Marten, en San Ignacio, en el cual EFFI derrotó a Atlético Bonpland 1 a 0, con gol de Matías Sotelo, se cerró la etapa clasificatoria del ascenso posadeño, que este fin de semana iniciará los cuartos de final, en busca del campeón del torneo Apertura.
La Liga Posadeña programó los cruces para el domingo, a partido único a jugarse en la cancha del mejor ubicado en su zona.
Estudiantes jugará con Sporting; Yacutinga recibirá a Itatí; Villa Cabello a Bonpland y EFFI a Acapulco. Todos los encuentros se iniciarán a las 15.30.
Los ganadores avanzarán a semifinales a partido único, con la localía correspondiente al equipo mejor clasificado.
El programa
Domingo 17:
Cancha: La Canterita.
15.30 hs. Estudiantes vs Sporting
Cancha: Yacutinga.
15.30 hs. Yacutinga vs Itatí
Cancha: Villa Cabello.
15.30 hs. Villa Cabello vs Bonpland
Cancha: Marten.
15.30 hs. EFFI vs Acapulco
Fuente: Liga Posadeña.
Comentarios recientes