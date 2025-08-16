Independiente y Boca semifinalistas

El polideportivo «Finito Gehrmann» se volvió a llenar de futsal. La Copa de Oro arrancó su etapa final y hubo duelos de alto voltaje en el estadio de la tierra colorada.
Después del acto inaugural y de un amistoso entre los seleccionados de la Liga Posadeña y de la Liga de Apóstoles, que terminó con triunfo de los yerbateros por 2-1 (Alberto Cardozo marcó por duplicado para la visita y Bruno Humada para el local), llegó el plato fuerte.
Independiente y Barracas Central se midieron en el primer duelo de cuartos de final que se disputó ayer y le regalaron a los fanáticos un encuentro vibrante.
El conjunto de Avellaneda arrancó mejor y dominó las acciones durante el primer tiempo. Con dos goles de Biagio Russo, el Rojo se puso en ventaja 2-0 y se fue tranquilo al descanso.
Por su parte, Barracas Central ajustó detalles en el entretiempo y salió con otra actitud a disputar la segunda parte. Pais y Valdebenito le dieron el 2-2, pero Mateo Flores apareció para poner nuevamente al frente a Independiente cuando restaban 4 minutos para el final del partido.
Pedrazzini la peleó y convirtió el 3-3, que llevó la definición a los penales. Para no desentonar con el encuentro, la tanda fue emotiva y el que festejó el 6-5 fue el Rojo, que avanzó a las semifinales.
Hoy, a partir de las 19, el conjunto de Avellaneda se medirá con Sabalero, campeón del torneo Apertura de la Liga Posadeña de Futsal y que en cuartos de final eliminó a San Francisco tras derrotarlo por 1-0.
Luego fue el turno de otros dos equipos de Primera División: Boca y Kimberley. El Xeneize pegó en los momentos justos y se quedó con el triunfo por 4-3 y el pasaje a las semifinales de la Copa de Oro.
A diferencia del duelo entre Independiente y Barracas Central, Boca y Kimberley disputaron un encuentro muy trabado, con pocas situaciones de gol y con muchas faltas.
Los de Devoto impusieron condiciones en la primera mitad y al Xeneize le costó encontrar espacios para romper el cero. Julián Gheneloff la robó y tras una pared quedó mano a mano para, antes del final del primer tiempo, poner el 1-0.
El complemento no arrancó tan distinto a lo que fue la primera mitad. Kimberley marcó el ritmo, pero Boca puso el gol. Ezequiel Ramírez la empujó para el 2-0 y el Xeneize empezó a darle forma a su triunfo.
Pero Kimberley no se iba a dar por vencido tan fácil. Con la necesidad de descontar, el arquero Rogers encaró, metió una gran gambeta y descontó en el Finito Gehrmann.
El envión le duró poco a los celestes, porque Pata Russo cambió por gol un penal y le devolvió la ventaja de dos goles, ahora con marcador de 3-1.
Nuevamente volcado al ataque, Kimberley tuvo premio. Mateo Blanc puso el 3-2 y le dio suspenso al final del encuentro, pero el Mago Ramírez marcó el 4-2 y en los segundos finales Santiago Basile descontó para el 4-3 final.
El Xeneize sufrió pero ganó y se medirá esta noche con Crucero, que en el mano a mano de cuartos de final eliminó a Guacurarí, al que goleó 4-0.
Los ganadores de las semifinales de esta noche se medirán en la gran final de mañana y los misioneros buscarán dar el batacazo en la Copa de Oro.
Fuente: El Territorio.
