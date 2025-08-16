Juan Carlos Portillo espera su debut con el Millonario

River igualó sin goles en Paraguay, ante Libertad, y la llave de octavos de la Copa Libertadores se definirá en el Monumental. Justamente de cara al próximo jueves, la mejor noticia para el Muñeco sería poder contar con varios futbolistas que vienen de sendas lesiones, entre ellos el misionero Juan Carlos Portillo.
El polifuncional jugador de 25 años que acaba de llegar desde Talleres de Córdoba dejó atrás la tendinitis en uno de sus cuádriceps y en Paraguay estuvo entre los suplentes por primera vez. Su presencia fue solo por precaución, ante la falta de variantes en la zaga.
Finalmente, no fue necesario su ingreso y Gallardo mantendrá el plan original: que debute mañana frente a Godoy Cruz y llegue al 100% al partido ante el Gumarelo.
Precisamente la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional continuará hoy con cuatro cruces, en el que destacada Vélez-Independiente.
Fuente: El Territorio.
