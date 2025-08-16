Segunda medalla para la legión

Los Juegos Panamericanos Junior continúan su curso en Paraguay y los deportistas misioneros siguen dejando huella. El pasado jueves la squashista Paula Rivero se colgó la medalla de bronce en la modalidad mixta junto al marplatense Segundo Portabales y anoche fue el turno de Mara López en handball.
La montecarlense fue para de «La Garrita» -selección femenina- que disputó la finalísima ante Brasil y perdió por 22 a 19 para así subirse al podio con la presea plateada.
La jugadora de Ferro, actualmente utilizando el dorsal cinco con la albiceleste, disputó algunos minutos siendo clave para seguir en carrera a lo largo del encuentro.
La de Mara entonces es la segunda cosecha de la legión misionera que llegó a tierras guaraníes para marcar historia en esta competencia que se extenderá oficialmente hasta el próximo 23 de agosto reuniendo a atletas de 12 a 22 años de los 41 comités olímpicos nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa).
Aunque sin dudas que los Juegos Panamericanos Junior se enmarcan como la piedra fundacional de la preparación de los deportistas para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (2026) y el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.
Vale remarcar que ayer Rivero cerró su participación en el squash cayendo en la categoría por equipo en cuartos de final y ante Ecuador. De hecho su partido fue con derrota ante María Falconí por 3-2.
Lo que viene
Respecto a lo que se avecina, el rugby 7 femenino -Las Yaguaretés- se estrenarán en esta jornada con Agustina Ibáñez y Ruth Velázquez en sus filas, ambas jugadoras del club Capri de Posadas.
Argentina integra el grupo A y debuta desde las 9.30 ante Colombia; a las 14.30 chocarán con Jamaica y a las 18.03 se las verán con Canadá. De clasificarse, la Selección jugará mañana por medalla.
Respecto a las demás cartas misionera, la joyita Marcos González debutará en el beach el lunes haciendo dupla con el neuquino Fausto Inostroza, y la luchadora Camila Amarilla saldrá al tatami guaraní entre el 20 y 22 de agosto.
Fuente: El Territorio.
